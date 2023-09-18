В Свердловской области женщина насиловала 15-летнюю дочь вместе со знакомым

В Свердловской области женщина насиловала 15-летнюю дочь вместе со знакомым. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канада, 41-летняя женщина воспитывала с мужем трех детей — в том числе 15-летнюю дочку. У женщины был знакомый, с которым она развращала несовершеннолетнюю дочь.

Девочка сама сообщила об этом полицейским.

Во время судов и следствия у пострадавшей случился нервный срыв и она попыталась покончить с собой прямо в полицейском участке.

Насильников задержали. Девочка находится в больнице.