В Свердловской области женщина насиловала 15-летнюю дочь вместе со знакомым
В Свердловской области женщина насиловала 15-летнюю дочь вместе со знакомым. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости».
По данным канада, 41-летняя женщина воспитывала с мужем трех детей — в том числе 15-летнюю дочку. У женщины был знакомый, с которым она развращала несовершеннолетнюю дочь.
Девочка сама сообщила об этом полицейским.
Во время судов и следствия у пострадавшей случился нервный срыв и она попыталась покончить с собой прямо в полицейском участке.
Насильников задержали. Девочка находится в больнице.