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В Ставропольском крае мужчина бросил гранату в людей у ресторана

В Ставропольском крае мужчина бросил гранату в людей у ресторана. Об этом сообщает SHOT. Пострадали четыре человека.

По данным канала, 28-летний местный житель устроил разборки у заведения в Буденновске. Мужчина вышел и начал конфликтовать с другими отдыхающими. Когда аргументы закончились, он достал из кармана ручную гранату и бросил ее прямо в оппонентов.

Пострадавших мужчин госпитализировали со множественными осколочными ранениями туловища, груди, рук и ягодиц.

Злоумышленника задержали, с ним работают следователи.