В США заявили, что эскалация конфликта на Украине принесет вред для Америки

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что эскалация конфликта на территории Украины навредит национальной безопасности США. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на The Telegraph.

«Эскалация конфликта не пойдет на пользу не только народу Украины, но и нашей национальной безопасности», — сказал он, напомнив, что Россия имеет «значительную военную силу».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп отмечал, что нынешний глава Белого дома Джо Байден толкает человечество «к третьей мировой войне» посредством «действий в отношении Украины».