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В Скопине задержали мужчину за угон и поджог грузовика

В Скопине Рязанской области задержали 33-летнего жителя села Вослебово, которого подозревают в угоне и поджоге грузовика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Сотрудники ППС при патрулировании улиц города заметили мужчину, который шел по обочине. Полицейские решили поинтересоваться состоянием здоровья прохожего и остановили его.

Отмечается, что мужчина был нетрезв и от него исходил запах спиртного. Также от одежды прохожего пахло гарью. Его отправили в отдел полиции.

Позже в полицию обратился предприниматель и сообщил, что у него пропал грузовик.

По предварительной информации, молодой человек приехал в Скопин в гости к приятелям. По дороге домой он проник на закрытую территорию и обнаружил грузовик с открытой дверью и ключами от замка зажигания. Запустив двигатель, мужчина решил вернуться в село на транспортном средстве.

Выбив бампером ворота, угонщик проехал небольшое расстояние. Из-за опьянения он не справился с управлением и съехал в кювет. Чтобы уничтожить следы преступления, злоумышленник поджег сидение в салоне и попытался скрыться, но привлек внимание полицейских.

Возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст. 166 УК РФ (Угон транспортного средства) и по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества путем поджога), предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.