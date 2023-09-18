В Рязанской области умер ветеран Великой Отечественной войны Михаил Тарасов

В Сараевском районе умер ветеран Великой Отечественной войны Михаил Тарасов. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Тарасов родился в деревне Кочемары Касимовского района. Через два дня после начала войны его призвали в армию. Он служил в зенитно-пулеметном полку, защищал войсковую инфраструктуру, мосты, железнодорожные станции. Завершил войну он в Берлине.

Трудовую жизнь Тарасов провел в родной деревне. Позже он переехал к дочке в село Можары, там он прожил 23 года. Не стало ветерана в понедельник, 18 сентября. Ему был 101 год.