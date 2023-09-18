В Рязани нашли организацию с признаками финансовой пирамиды

В Рязани нашли организацию с признаками финансовой пирамиды. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ по Рязанской области.

По данным экспертов, за первое полугодие 2023 года в Рязани нашли четыре организации с признаками нелегальной финансовой деятельности. Три из них выдавали займы без лицензии.

В одной из фирм-нарушителей обнаружили признаки финансовой пирамиды. Там предлагали приобрести программное обеспечение, которое будет торговать на валютной бирже без помощи человека. В компании обещали высокую доходность — до 30% в месяц, а это первый признак финансовой пирамиды.

Отмечается, что компания получала дополнительные выплаты при привлечении новых партнеров и получала дополнительную рекламу и аудиторию — это второй признак финансовой пирамиды. Также в компании были непрозрачные схемы получения прибыли, что стало третьи признаком финансовой пирамиды.