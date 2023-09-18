В Рязани на улице Стройкова горел автомобиль

В Рязани на улице Стройкова горел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о загорании легкового автомобиля у дома № 38 на улице Стройкова поступило в воскресенье, 17 сентября, в 22:10.

К тушению привлекались пять человек личного состава и одна единица техники. Пожар ликвидировали в 22:19. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

У автомобиля поврежден моторный отсек и часть салона.

Фото с паблика «ДТП| Аварии| Рязань».