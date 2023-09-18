В России приговорили женщину к шести годам колонии за уклонение от службы в период мобилизации

В России женщину приговорили к шести годам колонии за уклонение от службы в период мобилизации

Российский суд приговорил женщину в реальному сроку за то, что она «уклонялась от службы». Об этом пишет « Коммерсант ».

По информации издания, ефрейтор забеременела и получила в медроте рекомендацию о временном освобождении от службы. Далее она решила, что врачи самим передадут данные руководству и покинула часть.

В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело. На суде прокурор обратил внимание на то, что ефрейтор не уволилась, а продолжала получать положенное довольствие и льготы.

В итоге ей назначили шесть лет колонии общего режима. Отбывать наказание она будет в 2032 году, когда ее первому ребенку исполнится 14 лет.