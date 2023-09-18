В России хотят упростить условия погашения просроченных кредитов

В России хотят упростить условия погашения просроченных кредитов. Об этом пишет газета «Известия».

По данным газеты, в России планируется изменить очередность списания платежей по ссуде, если заемщик вносит недостаточный объем средств — в частности, меньше установленной ежемесячной суммы.

Отмечается, что новые правила позволят заемщику по возможности быстрее закрыть кредит и не допустить закабаления, когда человеку пришлось бы бесконечно выплачивать только проценты и штрафы.

В сообщении подчеркнули, что сейчас действует последовательность: сначала погашение задолженности, затем — погашение неустоек банку и только потом процентов и основного долга.