В Роспотребнадзоре назвали вариант коронавируса «пирола» более заразным, чем остальные

Вариант коронавируса «пирола» назвали более заразным, чем те, которые были раньше. Об этом сообщил « Коммерсант » со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) „пирола“ имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами „омикрона“, и он более заразный, чем его предшественники», — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

При этом ведомство заверило, что в России имеются тесты для выявления «пиролы» и препараты для лечения вируса, вызываемого этим вариантом.

В ведомстве уточнили, что обновленные под вариант «омикрон» вакцины «эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания и числа госпитализаций». «Первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными, и не рассматривается как „второе пришествие“ „омикрона“», — добавили в Роспотребнадзоре.

Случаи заражения подвидом COVID-19 выявили более чем в десяти странах.