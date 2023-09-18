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В Роспотребнадзоре назвали вариант коронавируса «пирола» более заразным, чем остальные

Вариант коронавируса «пирола» назвали более заразным, чем те, которые были раньше. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) „пирола“ имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами „омикрона“, и он более заразный, чем его предшественники», — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

При этом ведомство заверило, что в России имеются тесты для выявления «пиролы» и препараты для лечения вируса, вызываемого этим вариантом.

В ведомстве уточнили, что обновленные под вариант «омикрон» вакцины «эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания и числа госпитализаций». «Первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными, и не рассматривается как „второе пришествие“ „омикрона“», — добавили в Роспотребнадзоре.

Случаи заражения подвидом COVID-19 выявили более чем в десяти странах.