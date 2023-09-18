В Польше заявили, что не пустят Украину в Евросоюз, пока не решится вопрос с экспортом зерна

В Польше заявили, что не пустят Украину в Евросоюз, пока не решится вопрос с экспортом зерна. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус.

По его словам, польское эмбарго на украинскую агропродукцию «строит возможность вступления Украины в Европейский Союз».

«Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины в Евросоюз. Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. И эти условия нам были навязаны очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины», — заявил Телус.