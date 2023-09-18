В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» покажут сериал про рязанского фермера из кибердеревни
В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» покажут сериал про рязанского фермера из кибердеревни. Об этом
Показ сериала «Кибердеревня» стартует 23 сентября на «Кинопоиске».
Отмечается, что сериал «вырос» из ролика про кибердеревню и рязанского фермера. Его снимали на пронской ферме «Сытные сады».
По сюжету фермер Николай живет с семьей на Марсе и счастливо ведет свое роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации, который хочет построить на месте деревни завод. Николай отправляется в путешествие на Землю, чтобы спасти свой дом.
Для сериала создано больше 100 роботов и дронов, 50 видов космотехники и 10 новых миров.