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В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» покажут сериал про рязанского фермера из кибердеревни

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» покажут сериал про рязанского фермера из кибердеревни. Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости».

Показ сериала «Кибердеревня» стартует 23 сентября на «Кинопоиске».

Отмечается, что сериал «вырос» из ролика про кибердеревню и рязанского фермера. Его снимали на пронской ферме «Сытные сады».

По сюжету фермер Николай живет с семьей на Марсе и счастливо ведет свое роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации, который хочет построить на месте деревни завод. Николай отправляется в путешествие на Землю, чтобы спасти свой дом.

Для сериала создано больше 100 роботов и дронов, 50 видов космотехники и 10 новых миров.