В Клепиковском районе за выходные в двух ДТП пострадали четыре человека

В Клепиковском районе за выходные в двух ДТП пострадали четыре человека. Об этом пишет ИД «Пресса»,

Первая авария произошла в пятницу, 15 сентября, примерно в 20.00 на дороге Бусаево-Гришино. По предварительный данным, водитель Lada Granta не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В аварии пострадал водитель и пассажир.

В воскресенье, 17 сентября, в 12.00, на дороге между деревнями Полушкино и Ершово столкнулись Lada Granta и Chevrolet Klan. Пострадали водитель и пассажир Chevrolet.