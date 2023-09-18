В Ивановской области мужчина сжег дом из-за ненависти к свекрови

В Ивановской области 16 сентября мужчина сжег дом из-за ненависти к свекрови. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в деревни Ильжо.

«Дом женщины сгорел полностью. По подозрению в поджоге задержан ее безработный зять. Мужчина сказал, что сжег дом свекрови из-за личной неприязни», — рассказал журналистам их собеседник.

Отмечается, что мужчина после поджога уехал в Ленинградскую область. Однако скрыться у него не получилось — его задержали на следующий день.

В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений). Пироману грозит до пяти лет колонии.

Известно, что мужчина ранее был судим за сбыт наркотиков и изнасилование.