В Госдуме заявили, что в этом году не будут штрафовать за игнорирование электронной повестки

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картополов заявил, что во время осеннего призыва не будут штрафовать за игнорирование электронной повестки, если человек не получал бумажную. Об этом сообщает Shot.

Депутат отметил, что штрафы за игнорирование электронных повесток начнут действовать с 1 января 2024 года.

Осенний призыв в 2023 году продлится с 1 октября по 31 декабря. Под него попадают россияне от 18 до 27 лет.