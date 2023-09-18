В Госдуме предложили разрешить няням и сиделкам уходить на пенсию досрочно

Депутат Госдумы Василий Власов предложил сократить возраст выхода на пенсию лицам, которые осуществляют трудовую деятельность, связанную с уходом за инвалидами. Об этом пишет RT.

Политик отметил, что сейчас не предусмотрены особые условия для тех, чья деятельность связана с уходом за инвалидами. По его мнению, их работа приносит им «значительную физическую и психологическую нагрузку». В это же время, родители ребенка-инвалида в возрасте до восьми лет имеют право досрочно выйти на страховую пенсию по старости.

В связи с этим депутат просить предоставить таким соцработникам (няням, сиделкам, прочим работникам хосписов, детских домов, специализированных домов-интернатов) право выхода на пенсию по старости на один год раньше установленного срока за каждые пять лет стажа.