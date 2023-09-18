В автомобиле у жителя Читы обнаружили 105 килограммов конопли

Житель Читы пытался вывезти 105 килограмм конопли из поселка Агинское. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на пресс-служба МВД России.

Полицейские заметили подозрительный автомобиль с большим грузом на заднем сидении, прикрытым покрывалом. Они сообщили о нем сотрудникам Госавтоинспекции, которые позже остановили машину.

По результатам исследования стало известно, что из этого объема растительного сырья злоумышленники могли получить 25 килограммов марихуаны.

По словам водителя, он не знал, что перевозит запрещенное вещество, а его пассажир признался, что растение заготовил для собственного пользования.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье ч.2 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.