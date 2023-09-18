В Амурской области ребенку оторвало фалангу пальца

В Амурской области 6 сентября ребенку в детсаду оторвало фалангу пальца. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Инцидент произошел в селе Поярково Михайловского района. Ребенок травмировался в тот момент, когда его оставили без присмотра. Помощника воспитателя в этот день с дошкольниками не было. Уточняется, что заведующая детсадом не приняла меры к замещению сотрудника.

Кроме этого, выяснилось, что двери лестничных клеток не имели приспособлений для самозакрывания.

Прокуратура Михайловского района направила иск в суд, по которому детсад должен компенсировать моральный вред семье в размере миллиона рублей.

Состояние пострадавшего ребенка не уточняется.