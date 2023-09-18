The Guardian: Украина встретит отпор в ООН, если Зеленский продолжит говорить о недопустимости переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский встретит «серьезный отпор», если будет настаивать на продолжении военного конфликта с Россией на Генассамблее ООН. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на The Guardian.

Журналисты пишу, что Генеральная ассамблея ООН будет посвящена проблемам глобального Юга, а также вопросам социального и экономического развития. Эти проблемы были поставлены на паузу из-за военного конфликта между Украиной и Россией, который, также будут обсуждаться на предстоящем заседании.

Ожидается, что Зеленский лично выступит перед членами ООН 20 сентября.

«Если Зеленский будет настаивать, что Украина должна продолжать борьбу, и что сейчас не время для дипломатии, я думаю, он получит серьезный отпор», — считает директор Международной кризисной группы ООН Ричард Гоуэн.

Также на Генассамблее должен присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его речь запланирована на 23 сентября.