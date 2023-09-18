Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
17°
Втр, 19
21°
Срд, 20
26°
ЦБ USD 96.65 0.02 19/09
ЦБ EUR 103.09 0.05 19/09
Нал. USD 95.5 / 97 18/09 18:07
Нал. EUR 101 / 103.18 18/09 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
5 часов назад
663
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
6 646
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
8 641
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
12 071
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
ТАСС: ЕС может представить новый пакет санкций в отношении России уже в октябре

Евросоюз готов начать обсуждение нового пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По их данным, новые ограничительные меры, возможно, представят уже в первой половине октября. Их могут объявить во время саммита ЕС — США, который также запланирован на октябрь, однако точная дата проведения пока не называется.

По информации агентства, группа стран ЕС призвала ввести ограничения в отношении ядерного сектора России. 12-й пакет санкций может включать запрет на импорт алмазов.

Bloomberg отметил, что некоторые страны ЕС в рамках нового пакета призовут ввести рестрикции в отношении российского IT-сектора. Кроме того, могут предложить механизм использования прибыли от замороженных активов России для помощи Украине.