ТАСС: ЕС может представить новый пакет санкций в отношении России уже в октябре

Евросоюз готов начать обсуждение нового пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По их данным, новые ограничительные меры, возможно, представят уже в первой половине октября. Их могут объявить во время саммита ЕС — США, который также запланирован на октябрь, однако точная дата проведения пока не называется.

По информации агентства, группа стран ЕС призвала ввести ограничения в отношении ядерного сектора России. 12-й пакет санкций может включать запрет на импорт алмазов.

Bloomberg отметил, что некоторые страны ЕС в рамках нового пакета призовут ввести рестрикции в отношении российского IT-сектора. Кроме того, могут предложить механизм использования прибыли от замороженных активов России для помощи Украине.