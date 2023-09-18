Стало известно, как сказался новый закон о такси на рязанцах

С 1 сентября вступил в силу новый федеральный закон о такси № 580, который ужесточил требования к водителям. Власти посчитали, что изменения должны отрегулировать рынок и сделать перевозку пассажиров безопаснее. Однако в федеральных СМИ появились сотни новостей о повышении стоимости поездок в два раза из-за закона.

Корреспондент редакции РЗН. инфо разобрался в новом законе, поговорил с таксистами и владельцами таксопарков о причине повышения цен на поездки и его реализации в Рязани.

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