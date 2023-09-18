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Сотрудники Рязанского приборного завода приняли участие в XI Всероссийском форуме рабочей молодежи

Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в XI Всероссийском форуме рабочей молодежи в Перми. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В течение нескольких дней инженеры-технологи ГРПЗ Василий Муранов и Ирина Фролова проходили обучение по инновационным программам, посещали тренинги и мастер-классы от ведущих экспертов в сфере карьеры, на которых были освещены успешные примеры создания молодежных сообществ на предприятиях и лучшие практики по работе с молодежью. Они обсуждали в том числе решение сложнейших вопросов по мерам предотвращения выгорания в рабочем коллективе, привлечение молодежи на предприятия и поддержание здоровых рабочих отношений.

Итогом мероприятия стал «Манифест лидера мнений работающей молодежи» по вовлечению молодых людей на предприятия, разработанный участниками.

«Каждый день был очень насыщенным. Образовательная программа включала в себя лекции, семинары, встречи с настоящими профессионалами своего дела. Не менее познавательными были и культурно-массовые мероприятия. Для нас организовали встречу с летчиком-космонавтом Героем РФ Сергеем Рязанским, а также экскурсии на предприятия Пермского края. На протяжении всех четырех дней мы заряжались позитивом, было всеобщее желание научиться чему-то новому, развить приобретенные навыки. Знания и опыт, полученные на форуме, обязательно пригодятся мне в дальнейшей работе на предприятии», — поделился своими впечатлениями инженер-технолог, председатель Молодежного центра ГРПЗ Василий Муранов.

Всероссийский форум рабочей молодежи проводится с целью популяризации рабочих профессий и технических специальностей среди молодежи, формирования сообщества молодых профессионалов, а также развития молодежных советов на предприятиях и в организациях, формирования активной гражданской позиции среди рабочей молодежи.

Его посетили более 300 участников со всей страны. Организатором выступило Федеральное агентство по делам молодежи.