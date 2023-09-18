Рязанские чиновники предложили владельцам личного транспорта чаще ездить по улице Вокзальной

Появление в Рязани выделенных полос для общественного транспорта стало широко обсуждаемым событием. В соцсетях ведутся дискуссии — насколько правильным было решения горадминистрации.

В понедельник, 18 сентября, рязанские чиновники собрали пресс-конференцию, чтобы на ней рассказать свою позицию.

Замглавы горадминистрации Михаил Ромодин подчеркнул, что с введением «выделенки» время поездки для общественного транспорта по Московскому шоссе и Первомайскому проспекту сократилось в полтора раза. Однако владельцы личного транспорта стали чаще попадать в пробки. По мнению чиновников, ситуация изменится, если автолюбители станут ездить по улице Вокзальной.

«Эффект для общественного транспорта по выделенным полосам есть. Личный транспорт в правах мы не ущемляем и предлагаем ездить по улице Вокзальной без пробок», — добавил Ромодин.