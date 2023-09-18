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Рязанцам планируют представить новую транспортную модель

В понедельник, 18 сентября, на пресс-конференции в «Центре организации дорожного движения» исполняющая обязанности начальника транспорта Ирина Черноусова заявила, что они планируют представить общественности новую транспортную модель.

Черноусова рассказала, что с 2022 года при поддержке губернатора и регионального правительства началось обновление общественного пассажирского транспорта. В рамках нацпроекта в МУП «УРТ» поступило уже 39 единиц автобусов большого класса, еще ожидается поступление восьми единиц, которые направят на обновление автобуса № 7, в конце 2023 — начале 2024 года. Помимо этого до 1 февраля 2024 года в Рязань поступят еще 20 автобусов большого класса и 25 работающих на газо-моторном топливе.

«Поступившая новая техника позволит обновить 99% техники, выходящих на маршрутах МУП „УРТ“. Троллейбусы также продолжим обновлять. На данный момент выпускается 76 единиц. Из Санкт-Петербурга уже поступило 10 троллейбусов, и планируется — еще 23. Тем самым они заменят те троллейбусы, которые вызывают определенные нарекания своим видом и качеством», — отметила Черноусова.

Кроме того, ио начальника транспорта отметила, что в ближайшие две недели они представят рязанцам новую транспортную модель, на которую перейдут в 2024 году.