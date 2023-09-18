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Российские войска отразили две атаки штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска отразили две атаки штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВС РФ отразили две атаки штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении в районе Торского участка. Украинская армия потеряла до 60 бойцов.

Отмечается, что в районе Серебрянского лесничества ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем танковых экипажей нанесено поражение подразделениям 5-й бригады национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения «Азов"*.

*признана террористической организацией, запрещена в РФ.