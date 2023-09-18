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Рогов: «элитные подразделения» ВСУ попросили вывести их с передовой

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что «элитные подразделения» украинских военных на запорожской линии попросили командование вывести их с передовой для отдыха и пополнения. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Рогова, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» дошли до отчаяния и находятся в состоянии, близком к панике.

Общественник отметил, что бригаде ставили цель «дойти до Крыма», но в реальности они находится в Запорожской области под селом Работино.

Ранее Рогов заявлял, что Работино стало для ВСУ вторым Артемовском.