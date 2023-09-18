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Путин сообщил о развитии транспорта в регионах по опыту Москвы

Глава государства Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина сообщил, что общественный транспорт в регионах модернизируют на основе опыта столицы.

Российский лидер отметил, что прорывная модернизация транспортной системы является одним из значимых достижений Собянина. Удобство, доступность и скорость транспорта в столице, по словам Путина, оценили не только москвичи, но и гости города.

«В том числе с опорой на опыт столицы продолжим модернизацию транспортной инфраструктуры всех регионов России. Это и новые возможности для граждан, и стимулы для экономики, промышленности, для укрепления технологического суверенитета России», — объявил Путин.