Путин: Россия выдержала санкционное давление

Президент России Владимир Путин на совещании по бюджету заявил, что этап восстановления российской экономики завершен, страна выдержала санкционное давление. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная. Одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор — это ослабление рубля.

По словам главы государства, необходимо четко понимать причины падения российской валюты и своевременно принимать соответствующие решения.

Отмечается, что рост ВВП составит 2,5-2,8%.