Путин поручил обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта во всех регионах

Путин поручил правительству совместно с профильной комиссией Госсовета и властями регионов обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

«Принять решения, обеспечивающие ежегодное снижение среднего возраста пассажирских транспортных средств общего пользования в субъектах России, предусмотрев продление на период до 2030 года комплексной программы модернизации общественного транспорта», — говорится в сообщении.