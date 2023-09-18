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Песков не стал комментировать информацию о состоянии здоровья Рамзана Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Кремль не дает справок о состоянии здоровья Рамзана Кадырова, это не вопрос администрации президента». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что сегодня утром экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) сообщил, что глава Чеченской республики третьего июля ушел в отпуск и «сообщений о возвращении не было».

Кроме того, он заявил о якобы тяжелом заболевании почек у главы Чечни.