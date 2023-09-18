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Наумов рассказал, зачем нанесли «вафельную» разметку на перекрестке улиц Ленина и Свободы

Исполняющий обязанности начальника благоустройства города Дмитрий Наумов рассказал на пресс-конференции, зачем нанесли «вафельную» разметку на перекрестке улиц Ленина и Свободы. Встреча прошла в понедельник, 18 сентября, в «Центре организации дорожного движения».

Ранее рязанцы в соцсетях у Павла Малкова писали, что разметка на данном перекрестке не нужна. Наумов рассказал, что специальную разметку желтого цвета наносят на оживленных перекрестках, чтобы во время заторов водители не усугубляли ситуацию на дороге и не блокировали выезд с прилегающих улиц. Однако она появилась на перекрестке улиц Ленина и Свободы из-за постоянной аварийности.

«В рамках дополнительных мероприятий, чтобы там ликвидировать этот очаг, мы нанесли там разметку», — добавил Наумов.

Замглавы Михаил Ромодин подчеркнул, что предложения рязанцев в соцсетях о нанесении «вафельной» разметки около торговых центров мэрия рассмотрит в ближайшее время.

Напомним, на перекрестке улиц Ленина и Свободы нанесли вафельную разметку.