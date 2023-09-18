На трассе «Рязань-Ряжск» водитель «Хонды» насмерть сбил 52-летнего рязанца

На трассе «Рязань-Ряжск» водитель Honda насмерть сбил 52-летнего рязанца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло 17 сентября, примерно в 23:00, в Старожиловском районе на 66-ом километре автодороги «Рязань-Ряжск». По предварительной информации, 55-летний житель Александро-Невского района на автомобиле Honda сбил идущего по проезжей части 52-летнего рязанца.

В результате происшествия пешеход скончался. Проводится проверка.