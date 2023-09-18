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МИД: в Евросоюзе пытаются сделать невозможным въезд россиян

В МИД России заявили, что разъяснения Еврокомиссии к запрету на ввоз российских товаров в ЕС направлены на то, чтобы сделать невозможным въезд россиян в Евросоюз. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Запрет на прямое авиасообщение, ужесточение визовой практики, теперь эти „разъяснения“ по санкциям, которые находятся за гранью абсурда, направлены на нанесение ущерба именно простым россиянам, на то, чтобы фактически сделать гражданам России невозможным въезд в Евросоюз», — уточняется в заявлении министерства.

В МИД РФ отметили, что ЕС пытается «возвести в Европе новый „железный занавес“, максимально ограничив возможности общения между людьми». Ведомство рекомендовало россиянам учитывать, что при пересечении границы физлицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию. Это предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения.