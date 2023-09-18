Известия: российские автомобили могут начать собирать в Узбекистане

Минпромторг России проведет анализ перспектив сборки автомобилей Lada Vesta компании АвтоВАЗ в Узбекистане. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что будет учитываться возможность выпуска комплектующих, а также степень удовлетворенности спроса на автомобили этой модели.

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сейчас на машины повышенный спрос. В ближайшее время вернемся к оценке проекта, и будет принято решение.