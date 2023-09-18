Из колонии в Иркутской области в день освобождения сбежал мужчина, отсидевший 22 года за убийство

В Иркутской области мужчина из колонии сбежал мужчина, который отсидел 22 года за убийство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный ФСИН.

В 2001 году 49-летнего заключенного отправили отбывать наказание в колонию при ИК-19 в рабочем поселке Марково. В этом месте установлены менее строгие правила. Например, осужденные могут свободно передвигаться по территории исправительного учреждения.

Уточняется, что осужденный сбежал 18 сентября в день освобождения. Сейчас его объявили в розыск.

По каким причинам мужчина совершил такой поступок — неизвестно. Ему грозит до четырех лет нового срока.