Иммунолог сообщил, когда ожидать пик заболеваемости COVID-19 в России

Новый пик заболеваемости коронавирусом в России придется на ноябрь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иммунолога Николая Крючкова.

По его словам, рост числа россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией, отмечается с конца августа — начала сентября. Явный всплеск заболеваемости может произойти в начале октября.

Осенняя волна коронавирусной инфекции достигнет максимального подъема в ноябре, а в декабре пойдет на спад.

Отмечается, что в конце января эпидемиологическая ситуация может измениться из-за нового варианта омикрон-штамма коронавируса.

В России эту разновидность возбудителя COVID-19 пока не выявили, но «пирола» распространяется во многих странах и активно мутирует.

По словам специалиста, лучший способ защититься от коронавирусной инфекции — вакцинация.