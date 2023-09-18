Илон Маск не оценил контрнаступление ВСУ

Илон Маск подметил большое количество погибших ВСУ в рамках контрнаступления. Об этом он написал в соцсети X.

Бизнесмен Дэвид Сакс опубликовал твит на своей странице в Х, отметив, что наступление ВСУ «не достигает ни одной из изначально заявленных целей». После он выложил карту с подписью «украинские территориальные успехи в результате их столь долгожданного контрнаступления настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте». Маск ответил на это словами: «Так много смертей за такую мелочь».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт между его страной и Россией не закончится путем передачи части территорий противнику.