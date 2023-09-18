Директор Вячеслава Гришечкина обвинил медиков в смерти актера

Директор Вячеслава Гришечкина обвинил медиков в смерти актера. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Напомним, Гришечкин шесть лет страдал из-за последствий пережитого инфаркта. Медики должны были следить за его состоянием, но, по словам родственников, этого сделано не было и актеру не оказали должную помощь. В результате звезде сериала «Солдаты» становилось все хуже. В итоге 61-летний актер просто перестал вставать с постели.

Когда к нему приехал директор Максим Миллер, тот уже был в ужасном состоянии. В итоге у Гришечкина случился сердечный приступ, после которого он скончался в больнице. По словам Миллера, перед смерью близких подозрительно не пускали в палату к актеру.

Как утверждает директор актера, Гришечкин уже давно не употреблял алкоголь. А к его лечащим врачам сейчас большие вопросы. Близкие намерены добиться проведения масштабной проверки больницы, чтобы узнать, как там лечат других пациентов.

Полиции проверит виновны ли врачи в смерти Вячеслава Гришечкина. Сразу после похорон директор актера напишет заявление в МВД по поводу халатности медиков.