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Депутат Госдумы заявил, что в России есть предпосылки для снижения цен на топливо

Депутат Госдумы заявил, что в России есть предпосылки для снижения цен на топливо. Об этом пишет URA.ru зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

По его словам, если стоимость топлива будет расти, то государству придется регулировать ее вручную. Однако сейчас у потребителей нет поводов для озабоченности.

«Есть все предпосылки к тому, что цены на бензин будут снижаться. В этом смысле оснований для системной озабоченности пока нет», — отметил Кирьянов.

Ранее цена на топливо выросла на 1,7% за неделю.