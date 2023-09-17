Володин: следует запретить главврачам российских больниц создавать частные клиники

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что следует запретить главврачам российских больниц создавать частные клиники.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что следует запретить главврачам российских больниц создавать частные клиники. Об этом сообщило РИА Новости.

«Роль региональных законодателей заключается в том, что было бы хорошо вам взять и запретить это делать руководству больниц, создавать свои клиники», — сказал Володин.

Также он отметил, что в регионах и сельских районах существует проблема финансирования районных больниц.