В Рязани около Дворца детского творчества отремонтировали ограду

В Рязани около Дворца детского творчества отремонтировали ограду. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Комиссия приняла работы в пятницу, 15 сентября.

Отмечается, что ремонт прошел в полном объеме и в соответствии с заключенным договором. Сроки окончания работ сдвинули на две недели из-за сложности в логистике при доставке бетонных плит.

Ремонт провели на средства от приносящей доход деятельности учреждения. Его стоимость — 5 272 286 рублей.

Комиссия отметила хорошее качество проведенных работ. Специалисты установили новые оголовки на колоннах, заменили шлагбаумы воротами, защитили цокольную часть бетонными плитами.

Часть забора со стороны улицы Щедрина, не подлежащую ремонту, демонтируют заменят на новое ограждение в рамках осуществления конкурсных процедур.