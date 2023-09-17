Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 17
18°
Пнд, 18
22°
Втр, 19
22°
ЦБ USD 96.63 0.47 16/09
ЦБ EUR 103.04 -0.19 16/09
Нал. USD 95.01 / 97.08 15/09 16:55
Нал. EUR 95.01 / 97.08 15/09 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
5 737
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
8 064
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
11 478
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
11 445
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани на территории порта загорелось здание

В Рязани в воскресенье, 17 сентября, на территории порта загорелось здание. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в 8-м районе Борок. Отмечается, что вызов поступил в 16.50.

«Пожар в не эксплуатируемом кирпичном двухэтажном здании на территории порта», — говорится в сообщении.

На месте работает четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

На данный момент примерная площадь пожара составляет 100 квадратных метров.