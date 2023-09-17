В Рязани на территории порта загорелось здание

В Рязани в воскресенье, 17 сентября, на территории порта загорелось здание. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в 8-м районе Борок. Отмечается, что вызов поступил в 16.50.

«Пожар в не эксплуатируемом кирпичном двухэтажном здании на территории порта», — говорится в сообщении.

На месте работает четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

На данный момент примерная площадь пожара составляет 100 квадратных метров.