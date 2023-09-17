В Красноярске при пожаре в общежитии два человека погибли и трое пострадали

В Красноярске при пожаре в общежитии два человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщили «Известия».

Инцидент произошел в комнате на пятом этаже в общежитии на улице Рейдовой. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть утром, в 7:18 по местному времени (3:18 по мск).

Уточняется, что сотрудники полиции и пожарные помогали эвакуировать жильцов.

«Предварительно, известно о двух погибших. Одна из женщин погибла, выпрыгнув из окна, еще одно тело обнаружено в одной из комнат. Троим гражданам потребовалась медпомощь», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Telegram-канал «МЧС Красноярского края»