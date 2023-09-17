В Хабаровске водитель иномарки сбил двух девушек

В центре Хабаровска сбили двух девушек. Об этом сообщил портал LIFE со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

Авария произошла на пересечении Муравьева-Амурского и Истомина.

На кадрах видно, как водитель Toyota Corolla на большой скорости сбивает двух пешеходов. Отмечается, что он не остановился после ДТП и бросил пострадавших на дороге.

По информации ведомства, пострадавшими оказались девушки 2002 и 2004 года рождения. Их госпитализировали.

Водителя иномарки ищут правоохранители.