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В Госдуме предложили ужесточить ответственность за фейки о публичных лицах
Депутат Хамзаев предложил ужесточить ответственность за фейки о публичных лицах.

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за фейки о публичных лицах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Султана Хамзаева.

«В России нужно ужесточать ответственность за спекуляции вокруг жизни и здоровья публичных лиц. Плохая тенденция: ЦИПСО и прочие украинские службы вбрасывают различные фейки, а в России без угрызения совести это обсуждают. Отдельным блогерам нужно прекращать лезть в частную жизнь и личное пространство публичных деятелей. Особенно ставить вопрос о здоровье, смерти», — приводит агентство слова Хамзаева.

Отмечается, что депутат назвал такое поведение аморальным.

Ранее во многих Telegram-каналах появилась ложная информация о том, что Кадыров якобы скончался минувшей ночью. Также распространялись слухи о его тяжелой болезни.

Позже Кадыров опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе.