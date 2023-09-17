Умер российский режиссер Александр Хван

Умер российский режиссер Александр Хван. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на его агента и жену Елену Хван.

«Да, это так. Это произошло сегодня», — сказала собеседница агентства.

Как рассказал в соцсетях режиссер Григорий Константинопольский, Хван умер после продолжительной болезни.

Александр Хван получил известность после выхода в 1992 году фильма «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Картина участвовала в разных фестивалях, в том числе и в Каннском.