Умер автор песен «Нежность» и «Как молоды мы были»

Умер советский поэт-песенник Николай Добронравов. Об этом в соцсетях сообщил певец Николай Басков.

Добронравов — автор песен «Надежда», «Нежность», «Птица счастья», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой» и многих других. Музыку на его стихи писали такие композиторы, как Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Сигизмунд Кац, Евгений Мартынов. Однако наиболее Добронравов известен совместной работой с супругой Александрой Пахмутовой. Они прожили в браке 67 лет.

Николаю Добронравову было 94 года.