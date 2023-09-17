При обстреле курской деревни Успеновка пострадали три человека

Им оказывают медпомощь.

В курской деревне Успеновка из-за обстрела ВСУ пострадали три человека. Об этом сообщил Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам губернатора Курской области, у двух жителей легкие ранения. Им оказывают медпомощь на месте происшествия.

«Еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации», — написал Старовойт.

Напомним, в Курской области в результате обстрела погиб 30-летний мирный житель.