При обстреле курской деревни Успеновка пострадали три человека
Им оказывают медпомощь.
В курской деревне Успеновка из-за обстрела ВСУ пострадали три человека. Об этом сообщил Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По словам губернатора Курской области, у двух жителей легкие ранения. Им оказывают медпомощь на месте происшествия.
«Еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации», — написал Старовойт.
Напомним, в Курской области в результате обстрела погиб 30-летний мирный житель.