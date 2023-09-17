Под Екатеринбургом в ДТП с лосем пострадали трое детей

Под Екатеринбургом в ДТП с лосем пострадали трое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области в своем Telegram-канале.

Авария произошла на 59 километре ЕКАД. По предварительным данным, 46-летний водитель «Фиат Дукато» столкнулся с лосем. Уточняется, что животное погибло.

В результате ДТП трех детей доставили в больницу. После осмотра медиков их отпустили.

«Автоинспекторы установили, что дети перевозились с нарушением правил дорожного движения, не пристегнутые ремнями безопасности и без детских автокресел. В отношении водителя составлены административные материалы по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Проводится проверка.

Фото: Telegram-канал «ГИБДД Свердловской области»