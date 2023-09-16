Житель Рязанской области избил полицейского

Житель Рязанской области избил полицейского. Об этом сообщил сайт СУ СКР по региону.

По данным следствия, 12 августа в Ряжском районе автоинспектор остановил водителя с признаками алкогольного опьянения. Его пассажир — 38-летний житель Александро-Невского района — пытался препятствовать проведению освидетельствования и начал бить руками и ногами сотрудников полиции.

«В результате указанных преступных действий одному из сотрудников полиции причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК). Подозреваемому избрана мера пресечения.